Gestion de la circulation : " La mise en œuvre de transports de masse, un moyen de désengorger Dakar…" (Jules Sagna)

Afin d’étaler une discussion liée à la question de la gouvernance du système des transports dans les villes et les grandes agglomérations au Sénégal, le ministère des infrastructures et des transports terrestres en collaboration avec le CETUD et SSATP, a organisé un forum sur la politique de mobilité et d’accessibilité durable dans les villes du Sénégal.

La rencontre s’est tenue ce mardi 22 mai sous la présence des partenaires techniques et l’ensemble des acteurs du système des transports tels que les conducteurs, les organisations syndicales et les autorités publiques chargées de la question, tous affluant de divers horizons, intellectuels, scientifiques et professionnels pour ainsi trouver des solutions en relation avec la mobilité et la gouvernance du secteur.

C’est dans cette perspective que le secrétaire général du ministère des infrastructures et des transports terrestres a ressorti l’importance capitale de la mise en œuvre de plans sophistiqués pour permettre l’aération des artères de la capitale, avec la venue prochaine du train express régionale et du bus rapide transit de l’axe Guédiawaye/centre-ville. À ces deux projets de l’État du Sénégal, s’ajoute l’impact du pôle de Diamniadio qui va accueillir une bonne partie de l’administration du pays...