Gestion de la chambre de commerce de Saint-Louis : La FGTS dénonce et interpelle les autorités

La fédération générale des travailleurs du Sénégal déplore la manière dont la chambre de commerce de Saint-Louis est gérée par son président.

Selon Babacar Ndom, le chargé des affaires juridiques de la FGTS, "des licenciements et des demandes d'explications sans fondement légal" sont en train d'être servis aux travailleurs de la dite chambre de commerce. C'est pourquoi il interpelle les autorités, notamment le préfet et le gouverneur de Saint-Louis de s'auto-saisir de cette affaire.

Le chargé des affaires juridiques de la FGTS précise que "si rien n'est fait sur cette affaire, il n'hésitera pas à bloquer le fonctionnement de la chambre de commerce avec un arrêt de travail et des marches de protestation à ne pas en finir".

Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec le président de la chambre de commerce ainsi que ses alliés sont restées vaines...