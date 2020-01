Gestion de la chaîne logistique « SUPPLY CHAIN » : un séminaire d'introduction International lancé par l'IAM.

Garantissant le bon fonctionnement d'une entreprise la « SUPPLY CHAIN » suscite aujourd'hui un débat dans le monde panafricain. C'est dans cette dynamique, qu'il a été organisé ce lundi, à l'IAM, un séminaire sur le contexte économique et les réseaux de création de valeur liés à la gestion de la chaîne logistique. Une cérémonie présidé par le professeur en « SUPPLY-CHAIN » Walid KLIBI. Les différents acteurs et partenaires de l'Institut Africain de Management (IAM) tels que l'université de Michigan, se sont fixés de nombreux objectifs lors de cette première journée de séminaire. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des enseignants de l'IAM dans le domaine de la gestion. Et, d'intégrer également les enjeux reliés à ce domaine. D'ailleurs, Mr GUIRASSY, le président fondateur de l'Institut Africain de Management, de rappeler à cet effet que la mise en place du centre d'excellence est un projet porté par l'IAM au service de l'économie sénégalaise. Car, c'est un accompagnement à l'endroit des acteurs du secteur privé mais aussi public.