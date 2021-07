Gestion de la Covid-19 par les rédactions : La convention des jeunes reporters préconise le télétravail

Avec la résurgence des cas de Covid-19 depuis quelques semaines, le Sénégal est entré dans une phase préoccupante de la pandémie avec des taux de contamination records. Dans ce contexte, la gestion de la pandémie dans les entreprises de presse doit être plus renforcée. C’est pourquoi la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, soucieuse de la santé des acteurs des médias, invite toutes les rédactions qui le peuvent, à privilégier le télétravail, conformément aux directives des autorités administratives et sanitaires. Il y va non seulement de la protection des journalistes, de leurs proches, mais aussi de l'outil de travail.





En effet, l'histoire a démontré qu'il est bien possible d'être performant tout en évitant les rassemblements dans les rédactions. La convention invite les journalistes et techniciens à un respect strict des mesures barrières, au port correct du masque et à un lavage systématique des mains.



La Convention des Jeunes Reporters renouvelle son soutien et sa gratitude aux personnels soignants qui ont permis jusque-là de maintenir la pandémie sous contrôle.