Gestion de la Covid-19 : « L’autorité politique a la vision la plus globale pour prendre les décisions appropriées » (Pr Moussa Seydi)

En confinement médiatique depuis plusieurs mois, le Pr Moussa Seydi aura attendu cette troisième vague pour s’adresser aux populations. Le chef de service des maladies infectieuses est revenu sur l’actualité, notamment celle liée à la gestion de la pandémie de Covid-19, au cours d’un entretien avec la chaîne privée, la 7Tv.



Durant un peu plus de deux heures d’horloge, le spécialiste des maladies infectieuses, par ailleurs, un des responsables de la riposte contre la Covid-19, s’est exprimé sur l’aspect lié à la communication de l’État souvent mise en relation avec celle des scientifiques sur la gestion de l’épidémie.



« Il n’appartient pas aux scientifiques de spécifier sur les décisions à prendre. Mais en donnant son avis, il attend celui des pouvoirs publics qui ont les bons arguments », précise le scientifique du côté de l’hôpital Fann en revenant, de manière explicite sur les raisons qui peuvent pousser à se conformer à l’avis de l’autorité etatique.



« L’expert peut bien donner son avis scientifique. Mais il appartient à l’autorité de prendre en compte les avis dans plusieurs domaines : notamment économiques, sociaux, sécuritaires etc... C’est après ce travail qu’il devra, pour sa part, prendre une décision qui aura un impact global et en mesure d’être plus utile que tout autre avis spécifique », expliquera le Professeur Seydi.



En réalité, il considère que le scientifique n’a que son avis après analyse. Celui-ci peut-être restreint en ne prenant pas en compte plusieurs des facteurs qui doivent forcément être retenus pour prendre de grandes décisions dans la gestion de cette crise.



Prenant un exemple basique pour illustrer sa pensée, le professeur Seydi estime que « si le scientifique donne une proposition qui risque de créer des dégâts irréparables, son avis scientifique peut être tout simplement ignoré... »