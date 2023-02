Gestion de l’infrastructure géo-spatiale : le PROCASEF et le GICC signent une convention

Gestion de la donnée géo-spatiale, le Projet Cadastre et Sécurité Foncière (PROCASEF) et le Groupe Inter institutionnel de Coordination et de Concertation sur le Plan National Géomatique (GICC) ont signé une importante convention. Elle permettra une meilleure gestion de l’infrastructure géo-spatiale au Sénégal. Pour la gestion de ces données très importantes pour l’aménagement du territoire, le projet va bénéficier de l’accompagnement de la société nationale Sénégal Numérique S.A à travers son réseau d’infrastructures.