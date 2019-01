Gestion de contenus offensants : Le cadre unitaire de l’Islam au Sénégal en partenariat avec Facebook pour sensibiliser les religieux et la société civile

Le cadre unitaire de l’Islam au Sénégal, en partenariat avec Facebook, s’est réuni ce jour à Dakar, pour sensibiliser les religieux, la société civile et les leaders sur les dérives de la société civile. Un séminaire qui se situe dans le plan d’actions du cadre unitaire de l’Islam, et qui a permis au président dudit cadre de lancer un appel à la paix et à la responsabilité, particulièrement en cette période électorale, pour que les religieux et autres utilisent les réseaux sociaux à bon escient …