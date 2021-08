Gestion Fonds force Covid / La grosse colère du commandant Sylla : « Le Général et moi avec tout notre parcours, on n’est pas là pour jouer au théâtre »

Lors de l’atelier de partage et de réflexion sur la gestion du Fonds Force Covid-19, organisé par l’ONG 3D, le commandant Mouhamadou Moustapha Sylla, chef de la cellule communication du comité de mise en œuvre des opérations dudit Fonds, a laissé éclater toute sa colère suite aux supputations entretenues sur le sujet. « L’aide alimentaire, nous avons eu écho de tous les commentaires » a-t-il d’abord précisé avant de poursuivre.







« Il faut que les gens apprennent à se respecter et à respecter les gens. Le général et moi, avec tout notre parcours, on n’est pas là pour jouer au théâtre. Les avions et les voitures que nous avons utilisés ne sont pas l’œuvre de l’État et nous-mêmes. C’est un engagement volontaire et citoyen que nous avons fait. Ceux qui sont derrière les claviers ou dans plateaux à raconter ce qu’ils veulent, ce n’est pas sérieux. Il faut que les Sénégalais reviennent à la raison. L’indiscipline commence à devenir notre sport national. On doit revoir mille djiko, mille kersseu, mille soutoureu, mille téguine, mille worma. On a connu la guerre. On a donné notre sang pour le Sénégal. On n’est pas des officiers de cœur. On n’est pas là pour un régime. On est là que pour l’Etat qui nous intéresse. On ne va jamais entrer dans la compromission. Il faut que les gens reviennent à la raison car on va vers la dérive ».