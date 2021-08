Parlant sur la reddition des comptes sur les fonds covid-19, le coordonnateur de l’ONG 3D s’est voulu clair dans sa démarche.







Prenant la parole lors de l’atelier de partage et de réflexion sur la gestion du Fonds Force Covid-19, Moundiaye Cissé a soutenu qu’ « il ne s’agit pas pour nous d’indexer Massamba ou Mademba. Il y a eu un audit sur l’utilisation des fonds force Covid à hauteur de 1000 milliards. On ne doit pas avoir peur de la reddition des comptes parce qu’elle permet de restaurer la confiance des Sénégalais et permet d’encourager le civisme fiscal ».







Il ajoute que « ce qui nous importe, c’est faire le suivi des recommandations, de faiblesses notées dans l’exécution de ce budget pour les corriger à l’avenir. C’est pourquoi, on félicite tout le comité force covid-19 parce qu’ils ont fait un excellent travail, un travail neutre et indépendant ».