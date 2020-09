Gestion Covid et élections locales : un cabinet privé engagé par le pouvoir pour tâter le pouls des sénégalais

Dans sa question économique de la semaine, le député Mamadou Lamine Diallo revient avec une révélation sur les locales et la gestion de la covid 19. Selon le leader de Tekki, « face aux difficultés pour imposer les maires acquis à la cause de l’émirat gazier, le pouvoir de la famille FayeSall jusqu’en 2035 et plus, Macky Sall a cherché ceci : obtenir le report des élections locales, éliminer le parrainage impossible à administrer aux locales et aussi élire le maire au suffrage direct ».

Ce qu’il a obtenu avec les dialogueurs va couper l’herbe sous les pieds de son opposition interne candidate à la présidentielle prochaine, annonce t’il. « Un sondage en cours dans les communes du Sénégal par un cabinet privé l’aidera à affiner ses choix. Selon le résultat de ce sondage autour de la gestion de la covid 19 et du choix du maire, il ajustera le timing des élections locales illégalement fixées au plus tard en fin mars 2021. », révèlera MLD.