Gestion Covid-19 : Les FDS du Dr Babacar Diop invitent le président Macky Sall à « matérialiser officiellement sa démission »

"Le lundi 11 mai 2020, les Sénégalais attendaient un Chef d’Etat, un vrai général de guerre contre la covid-19, l’ennemi qui menace notre pays. À la place, ils ont eu droit à un spectacle affligeant d’un déserteur qui a choisi d’abandonner son peuple", c'est du moins l'avis du Dr Babacar Diop et de son parti les Forces démocratiques Sénégalaises.



Dans un communiqué qui nous est parvenu, Babacar Diop assimile le Sénégal à un navire sans capitaine.

"Le Sénégal ressemble à un navire sans capitaine. En vérité, Macky Sall, après avoir demandé tous les pouvoirs, a démissionné de ses responsabilités. Le peuple a constaté en direct à la télévision la vacance du pouvoir. C’est pourquoi, les Fds invitent à Macky Sall de matérialiser officiellement cette démission de fait", rapporte le communiqué.



Dr Babacar Diop et camarades dénoncent

ce qu'ils considèrent comme "un tissu de contradictions et d’incohérences. La communication de peur autour du slogan : « Restez chez vous » a subitement changé sans explication et sans mesures conséquentes".



Pour les forces démocratiques sénégalaises, "les chiffres renseignent sur les menaces graves qui pèsent sur notre population. Le Sénégal a dépassé la barre de 2000 cas positifs confirmés dont plus de1300 sous traitement et plus de 700 cas contacts suivis par les services du ministère de la santé et de l’action sociale.

En 10 jours, le Sénégal a enregistré plus de 500 cas confirmés et plus de 10 décès. Tous les spécialistes prédisent un engorgement des hôpitaux et le débordement d’un personnel soignant sous-équipé. Dans la seule journée d’hier, plus d’une vingtaine de médecins ont été testés positifs".



À cet effet, FDS invitent le gouvernement à "revoir sa décision manifestement précipitée de rouvrir les écoles à partir du 02 juin prochain, sans avis favorable des autorités sanitaires, sans concertation avec les syndicats des enseignants, les parents et les élèves, les principaux concernés. Le forcing ne produira qu’un échec cuisant.



Fds demandent aux forces vives de reprendre la lutte politique afin de parler pour le peuple abandonné à son propre sort. En vérité, on peut confiner des malades, mais on ne confine pas la démocratie", conclut le communiqué...