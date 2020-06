"La gestion de la pandémie du Coronavirus par le gouvernement sénégalais relève d'un véritable tâtonnement ", tel est l'avis du mouvement Y EN A MARRE.

En conférence de presse cet après-midi, les membres du mouvement citoyen expriment leur indignation par rapport à la gestion de la pandémie par les autorités sénégalaises. "Le constat amer c'est que l'État a fait montre de tâtonnements réels dans la gestion de la Covid-19. Ce qui ne rassure pas les sénégalais et fragilise la lutte en exposant le pays davantage à la pandémie".

Par ailleurs, le mouvement Y EN A MARRE invite les autorités à édifier les populations sur les dépenses déjà engagées concernant l'achat et l'acheminement de l'aide alimentaire. "Il est inadmissible de constater que les sénégalais ne sont pas encore édifiés sur les dépenses déjà engagées concernant les denrées alimentaires. Le comité de pilotage de la force Covid-19 mis en place prend des allures de faire-valoir et ne garantit pas la transparence et le contrôle de la gestion des fonds dédiés", souligne Fadel Barro, le porte-parole du jour.

Le mouvement citoyen qui réaffirme son engagement à combattre ces dérives, invite les sénégalais à rester vigilants dans ce contexte où tout se passe comme s'ils sont laissés à eux-mêmes par les autorités face à la pandémie Covid-19...