Geste barrière : La réputation de la poignée de mains mise à l'épreuve.

Elle est devenue une des fidèles alliées du covid-19 et le premier combat des périodes d’urgence sanitaire. En effet, à défaut d'avoir un vaccin pour combattre le coronavirus, des gestes simples sont édictés pour se prémunir de la maladie. La poignée de mains est fortement déconseillée ces derniers temps pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19.

En plus de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel antiseptique, il faut aussi éviter tout contact et c'est dans cet ordre d’idées que le président invite les uns et les autres à ne plus se serrer les mains.

Depuis, le président Macky Sall adopte une nouvelle formule de salutation. Ici en recevant l'homme politique Idrissa Seck ce matin au palais, on voit les deux hommes d’État se saluer par les coudes tout en souriant. Un geste barrière pour sensibiliser la population afin de barrer la route à la propagation du virus.