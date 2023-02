Genre et équité sociale : Le ministre de la femme s’enquiert du PASNEEG à Thies

Le Ministre de la Femme ,de la Famille et de la protection des enfants Dr Fatou Diané Gueye a rencontré les femmes de la région de Thiès ce vendredi 10 février 2023 au lendemain du conseil des ministres délocalisé.Une occasion pour Madame le Ministre de revisiter les réalisations des programmes du Ministère à travers le projet d’appui à la résilience des Ménages ,des groupes Vulnérables (PAREM)et le projet d’Appui à la stratégie Nationale pour l’équité et L’égalité de Genre (PASNEEG ).En effet, le PASNEEG offre des services aux victimes de violences basées sur le genre.Plus de 2000 victimes sont prises en charge avec le fonds d’assistance juridique et Judiciaire, 145 victimes et survivantes de violences bénéficient d’un accompagnement à la réinsertion économique et 368 acteurs ont reçu un renforcement de capacité.Pour mieux renforcer la résilience et le relèvement des familles ,des groupes vulnérables,des TPE de femmes et de jeunes, le ministère a investi grâce au Parem, une enveloppe de 172 781 500 Fcfa dont 140 000 000 Fcfa pour les bourses économiques et 32 781 500 Fcfa pour les Très petites entreprises .Le Parem accompagne 2132 femmes , 123 jeunes et 207 femmes de la région de Thiès dans différents secteurs à savoir, l’aviculture, la transformation de déchets plastiques, la pisciculture, l’embauche ovine et porcine.Derrière ce soutien financier et technique sous forme de financement des initiatives économiques des femmes et des jeunes, le ministère vise à garantir un processus d’autonomisation et de résilience des ménages vulnérables.