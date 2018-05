Genève : Tariq Ramadan vire son avocat « islamophobe »

La défense de Tariq Ramadan à Genève ne sera plus assurée par Yaël Hayat et Marc Bonnant. Les avocats Pierre de Preux, ancien bâtonnier, et son associé Guerric Canonica, reprennent le flambeau, révèlent aujourd'hui la «RTS» et la «Tribune de Genève».

Selon Lepoint.fr, l'information est parue le 7 mai sur le site du Muslim Post, sous le titre « Affaire Tariq Ramadan : en Suisse, une bataille d'avocats très politique ». « L'article rappelle que Marc Bonnant est « anti-islam » et que son remplaçant, Pierre de Preux, a défendu des employés de la Grande Mosquée de Genève. Et qu'il a déposé un recours contre l'interdiction des minarets en Suisse auprès de la Cour européenne des droits de l'homme », ajoute le site d’information français. Notre source voit derrière la manœuvre un homme d'affaires franco-tunisien, Lotfi Bel Hadj, au cœur du dispositif de soutien à Tariq Ramadan, et principal sponsor du Muslim Post.