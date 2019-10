Genève : Les assurances du Sénégal au monde sur la paix en Casamance

Le lundi 14 octobre dernier, le cinquième rapport du Sénégal sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques du chef de la délégation Sénégalaise a fait l'objet d'une présentation à Genève. C'est ainsi qu'il a évoqué le point relatif à la paix et la stabilité en Casamance. « La situation d’insécurité qui a marqué cette région méridionale du Sénégal pendant les décennies 80-90 s’est apaisée grâce aux efforts déployés par le Gouvernement. L’Accord général de Paix du 30 décembre 2004, signé entre le gouvernement du Sénégal et le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) a considérablement pacifié la situation même s’il est regrettable de constater, à intervalles irréguliers, des violences commises par des bandes armées isolées et d’identifier des victimes des mines anti-personnelles ».



Dans son propos liminaire, le chef de délégation a précisé que « les rares arrestations opérées en Casamance concernent, outre les combattants du Mfdc, d'autres individus identifiés comme apportant, d'une manière quelconque, leur concours à l'action des combattants, soit en les renseignant, soit en leur fournissant des moyens, soit, en les abritant. Ces arrestations et détentions des personnes soupçonnées de faits d’insurrection, de violences ou d’agression font suite à des enquêtes régulières qui ne sont nullement arbitraires».