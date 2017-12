Génération Foot écrase Diambars (5-1) et conforte sa place de leader

Certes, ce n'est pas avec la réception de Diambars FC que la saison de Génération Foot (GF) va se juger. Il n'empêche. En évitant de rééditer les matches nuls de la saison dernière, lorsqu'il avait été tenu en échec en aller et retour par les académiciens, le club de Déni Biram Ndao suit parfaitement sa feuille de route.

Elle a conforté sa première place du classement du championnat de la Ligue 1, après la leçon administrée à Diambars FC (5-1) pour le compte de la 5e journée de championnat samedi.



GF est seul leader avec quatre points d'avance sur la Linguère, deuxième au classement provisoire. Dia Ndiaye et Yankuba Jarju, tous deux auteur d'un doublé, et Jean Louis Barthélemy Diouf ont été les buteurs des Grenats.Diambars a sauvé l'honneur par Abdoulaye Macky Diop.