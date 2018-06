Général de Brigade Paul Ndiaye : « Il faut s’adapter à la nouvelle menace sécuritaire, et la il y a eu beaucoup dévolution »

Le Directeur du CHEDS, le Général de Brigade Paul Ndiaye a laissé entendre lors du Forum Paix et Sécurité en Afrique, qu’aucun État n’était à l’abri de la menace terroriste et qu’il fallait donc prendre des mesures pour prévenir l’extrémisme violent mais aussi le terrorisme. Une prévention qui, a-t-il ajouté, s’articule autour de la préparation des forces de défense et de sécurité qu’il faut adapter à la nouvelle menace pour laquelle il y a eu beaucoup d'évolution, dira t’il.