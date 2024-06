Gender Award - Catégorie Leader Communautaire: Le maire Mbaye Dione distingué

Le maire de la commune de Ngoudiane à été sélectionné comme lauréat du Gender Awards pour la Catégorie «Leader Communautaire».Cette distinction fait suite à un processus de sélection rigoureux par un jury indépendant dont Alioune TINE est le Président. Cette marque de reconnaissance est motivée par l’engagement et les réalisations significatives dans la promotion, l’inclusion et l'autonomisation des femmes au sein des zones impactées. Cette distinction reconnaît également l’engagement ainsi que les efforts continus pour créer des opportunités économiques et encourager le leadership féminin dans la Commune de Ngoundiane.







Le maire Mbaye Dione va recevoir son prix lors d’une cérémonie spéciale autour d’un diner de gala qui se tiendra ce 29 juin 2024.