Gendarmes décédés, incidents de Tamba : IDY2019 demande à Aly Ngouille Ndiaye de prendre ses responsabilités

« Suite à l'accident qui s'est produit ce dimanche et qui a malheureusement emporté la vie de quatre jeunes gendarmes au service du peuple, la coalition Idy2019 présente ses condoléances à la Gendarmerie nationale, à leurs familles respectives et à la nation toute entière. C'est le Sénégal dans son ensemble qui est endeuillé d'avoir perdu ces quatre valeureux concitoyens qui accomplissaient leur mission régalienne », a informé un communiqué de cette coalition parvenu à Dakaractu ce mardi.



« La coalition Idy 2019 présente également ses sincères condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette période de campagne, avec une pensée toute aussi particulière pour ce jeune conducteur de Jakarta victime d'accident et cet autre qui a succombé de ses attaques à Tambacounda. Nous prions pour le repos éternel de leurs âmes », a poursuivi le texte.



Par ailleurs la coalition Idy 2019 dénonce, de la plus forte des manières, les violences observées dans cette première dizaine de jours de campagne électorale. » Les multiples attaques notées n'ont pas raison d'être. Nous appelons les autorités responsables, plus particulièrement le ministère de l'intérieur, à prendre les dispositions nécessaires. Elles sont appelées à mettre les sénégalais en sécurité, quelle que soit leur appartenance politique », ajoute notre source.



« Au demeurant, nous exigeons que la presse soit protégée, qu'elle puisse faire son travail en toute sécurité, que les militants et leaders en caravane ou seuls, puissent avoir la latitude de circuler et de battre campagne », conclut IDY2019, qui exige « la préservation de la paix ».