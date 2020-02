Gendarmes chez Baba Diao « Itoc » : Les précisions de son avocat

Des informations sur une descente musclée de la Gendarmerie chez l’homme d’affaires Baba Diao « Itoc » ont circulé hier sur le net. Une descente opérée au niveau de la « Cité Keur Gorgui ». Mais l’avocat de l’homme d’affaires, à travers un communiqué, a réagi à cette nouvelle qu’elle qualifie de fausse.

Selon Maître Alassane Cissé « il s’agit, d’une très fausse information comme il peut en circuler quotidiennement de nos jours ».



La robe noire de poursuivre en précisant que « Monsieur Abdoulaye Diao (et non Baba Diao) n’habite pas et n’a jamais habité à la cité Keur Gorgui. Il n’a aucune activité qui pourrait justifier la nécessité d’une présence de gendarmes à son domicile, fût-ce pour porter assistance à un huissier de justice ».



L’avocat de conclure en indiquant que M Diao réserve ses droits quant à l’utilisation abusive de son nom.



Mais que s’est-il réellement passé dans cette affaire. Une source sécuritaire nous affirme que c’est en réalité au domicile du fils de Baba Diao, à la Cité Keur Gorgui que la Gendarmerie a fait une descente. Ce dernier en affaires avec un quidam, le business aurait mal tourné et abouti à l’évènement qui s’est passé hier chez lui. Et que donc Baba Diao n’est ni de près ni de loin mêlé à cette histoire...