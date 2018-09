Gendarmerie de Thiès : Le capitaine Babacar Faye dresse le bilan des interventions ( pot de départ)

À l'occasion de son "pot" de départ, le commandant sortant de la compagnie de gendarmerie de Thiès, a dressé devant la presse locale, le bilan des différentes interventions de son ex-compagnie. À le croire, en l'espace d'1 an et 6 mois, d'importantes saisies de drogue ont été effectuées à Thiès et la plus récente est celle ayant permis de mettre la main sur plus de 3 tonnes de chanvre indien à Mbour 3. Le capitaine n'a pas aussi oublié de mettre en exergue l'affaire Amy Collé Ba du nom de la mère de famille de six enfants retrouvée enterrée dans le verger de l'ex député Cheikh Tidiane Ndoye à Mboro, etc...