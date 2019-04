Gendarmerie: La nouvelle unité dénommée GARSI dotée en équipement de dernière génération

Nouvelle unité de la Gendarmerie dédiée au renforcement de la lutte contre la criminalité organisée, le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et Intervention (GARSI) a reçu de l'Union Européenne ce mercredi 3 avril, à la Caserne Samba Diery Diallo, un important lot de matériel.

La dotation s'inscrit dans l'engagement extérieur de l'UE à contribuer à la stabilité et à la sécurité régionale a confié l'ambassadrice de l'UE au Sénégal, son excellence Irène MINGASSON.



L'appui en équipement est receptionnée par le Haut Commandant de la Gendarmerie et Chef de la justice militaire en témoigne ce geste symbolique de remise des clefs qui matérialise ainsi la force du partenariat entre l'UE et l'Etat du Sénégal.

Des engins notamment 15 véhicules pickup cabine 5 entre autres outils composent l'équipement.



Pour le Haut commandant de la Gendarmerie, l'équipement va sans nul doute participer au renforcement du caractère d'implication de la nouvelle unité de l'institution dans la lutte contre l'insécurité.

Mobilisant 150 éléments, la nouvelle unité qu'est le GARSI crée au sein de la Gendarmerie nationale sera dotée d'un budget de fonctionnement estimé à 6,4 millions d'Euro soit 4,2 milliards de francs cfa.

Aux yeux des partenaires, le projet suscite beaucoup d'enthousiasme.

Il illustre, selon eux, une coopération pleine et entière qui s'est déjà soldé par des résultats tangibles et une importante mobilisation de ressources propres de la Gendarmerie telle que la construction d'une caserne à Kidira.