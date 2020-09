Gaston Mbengue sur le combat Gris Bordeaux - Balla Gaye : « Gris n'a pas 1 FCFA à me rembourser... Il y'a des gens tapis dans l'ombre qui font du sabotage »

" Que Gris Bordeaux me remette intégralement les 10 millions FCFA que je lui avais remis en guise d'avance pour son combat contre Balla Gaye 2 ! " C'est ainsi que s'est exprimé le Don King Sénégalais, le promoteur de lutte, Gaston Mbengue. À la fois irrité et fortement déçu par le comportement de Gris Bordeaux qui a déclaré dans une certaine presse qu'il comptait rembourser l'avance qu'il avait perçue, Gaston a déclaré ne plus vouloir organiser ce combat de lutte avec frappe. Au micro de Dakaractu, c'est sur un ton ferme qu'il a renchéri : " Qu'il me rembourse ! D'ailleurs je puis vous assurer que Gris Bordeaux n'a pas 1 FCFA à me rembourser." Le divorce semble désormais acté entre les deux parties avant même la tenue de cette revanche très attendue.



Dans sa sortie, le promoteur qui n'a pas aimé ce qu'il associe à des tentatives de sabotage de la part de personnes tapies dans l'ombre, a indexé le groupe Futurs médias. Revenant sur l'attitude du "Tigre de Fass", Gaston Mbengue avouera que le fassois a fait montre d'ingratitude et de gourmandise. En temps normal, les deux lutteurs devaient chacun toucher 25 millions en guise d'avance sur leurs cachets. Mais, avec la pandémie et toutes les conséquences que cela entraîne, ceci complique tout montage financier. En plus aucune garantie dont le certificat médical traditionnellement délivré par le Cng de lutte n'a lui a été remise, renseigne t'il...