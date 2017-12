Gaston Mbengue apporte sa part de vérité : « Cheikh Gadiaga, Amadou Ba, Mamour Diallo et moi... »

A en croire le célèbre promoteur de lutte, tout a commencé, il y a de cela deux mois quand, à l’occasion d’une rencontre avec des partenaires dans un hôtel de la place, il a entendu Cheikh Gadiaga proférer des menaces à l’endroit de Serigne Diagne, à la suite d'un article de Dakar Actu sur Cheikh Amar.

« Je lui ai alors rappelé qu’il est très jeune et qu’il ne doit pas se mêler de certaines choses. Sur ces entrefaites, Cheikh Gadiaga m’a appris qu’il a un site basé à Paris. Il m’a même montré un lien qui donne accès à des écrits compromettants de son site contre le ministre Amadou Ba. Le même lien était envoyé à Packo Jackson et à d’autres célébrités pour propager l’information. Étant donné que le site n’est presque connu de personne, je lui ai dit que tout ce qu’il a écrit est faux, car je connais Amadou Ba comme un homme de bonne moralité », rappelle Gaston Mbengue.

C'est à la suite de cette entrevue que le frère de Mme Aminata Mbengue Ndiaye a arrangé un rendez-vous entre Amadou Ba et Cheikh Gadiaga au domicile du ministre pour arrondir les angles.

« Quelque temps après, il a sali le directeur général des Impôts et des Domaines, Cheikh Ba. Ce dernier m’a appelé au téléphone croyant que j’étais derrière Gadiaga. Je lui ai rappelé qu’il était mon jeune frère et que je ne saurais lui faire du mal. N’empêche, j’ai tout fait pour que Cheikh Gadiaga arrête les attaques contre sa personne », ajoute Gaston Mbengue.

« C’est quand il a récemment attaqué Mamour Diallo et Pape Maël Diop que j’ai cessé de lui adresser la parole », éclaire le promoteur de lutte.

Gaston Mbengue renseigne qu’à cause de ses dernières sorties dans la presse, des gens tapis dans l’ombre veulent profiter des déboires de Cheikh Gadiaga pour le « déstabiliser ». Il a aussi déploré le fait qu’à part le journal Enquête, aucun des organes qui a cité son nom dans cette affaire, n’a pris le soin de le joindre auparavant pour recueillir sa version des faits...