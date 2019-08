Gaston Mbengue : « Qu'ils prennent leurs responsabilités. J'ai fait ce que j'avais à faire dans l'arène »

Dans un entretien avec Dakaractu, Gaston Mbengue, le promoteur de lutte qui s’investit de plus en plus dans la scène politique, estime avoir fait son temps et ses preuves dans ce milieu si complexe qu'est la lutte. Selon lui, sa page d'histoire est déjà remplie et il demande aux autres promoteurs de lutte de prendre leurs responsabilités et de ficeler de grosses affiches pour le plus grand plaisir des amateurs. Pour terminer, il s’est prononcé sur le dernier succès de Modou Lo, le nouveau Roi des arènes. À l’en croire, n’importe qui dans l’arène peut le défier…