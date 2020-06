Gaston Mbengue : « Je ne vais plus payer des cachets de 100 millions... C'est suicidaire, les lutteurs... »

Il est le premier à le reconnaître : "Je fais partie de ceux qui ont encouragé la flambée du cachet des lutteurs sénégalais" a admis le promoteur, Gaston Mbengue. C'est au micro de Dakaractu que le "Don King" des arènes l'a fait savoir au cours d'un entretien durant lequel il a dévoilé ses nouvelles stratégies pour marquer son retour aux affaires. Un énième retour qu'il estime capital pour sauver la lutte avec frappe qui traversait déjà une période difficile avant de subir les contrecoups de la pandémie du coronavirus. " lJe ne vais plus payer des cachets de 100 millions... C'est suicidaire, les lutteurs..." lâchera-t-il d'un ton ferme.

D'après lui, il ne sera plus question de suivre la folie médiatique et la boulimie financière des lutteurs. Après plusieurs retraites annoncées, Gaston revient en messie avec notamment un projet de méga tournoi de lutte entre les ténors...