Gaspard Kamara, Grand vizir de Serigne Modou Kara : « Mes nouvelles fonctions de Dieuwrigne Hizbul Haq»

Gaspard Kamara se réjouit de sa nomination par Serigne Modou Kara aux fonctions de » Dieuwrigne Hizbul Haq » . Dans cette interview, il est revenu sur ses nouvelles charges auprès de son guide spirituel, où il compte mener un travail remarquable pour le développement de la nation au sein du Mouridisme.



« Je suis d’autant plus content que Serigne Modou Kara m’a nommé la nuit du Gamou à Diourbel. Pour qui sait ce que représente Diourbel dans la voie du Mouridisme, et cette nuit importante du prophète PSL, c’est une vraie consécration pour moi. Il m’a confié une mission large de Dieuwrigne de Hizbul Haqq dont je ne connais même pas l’étendue. C’est une personne éprise de vérité. Je ne pouvais pas m’attendre à aussi grand que ça. Nous allons trouver un modèle inspiré du Mouridisme à travers ce projet important de Bamba Fepp, surtout sur le volet agricole. Il y va aussi de la génération de richesses, de la collaboration entre États. Nous allons créer un centre de recherche à Diourbel pour adopter le modèle de développement économique mouride aux standards internationaux pour surtout défendre la patrie sur toutes les sphères internationales.



Pour ce responsable politique, Bamba Fepp est ouvert à tous. Que nul ne le prenne pour un domicile de Serigne Modou Kara. Tout mouride qui veut étendre le message de Serigne Bamba peut aussi contribuer à l’expansion de la voie du Mouridisme. Son souhait est que « le mouridisme , armé de foi et de conviction, puisse générer des choses exploitables mais aussi une structure économique qui viendra en aide à la nation ».