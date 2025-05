Gare ferroviaire de Guinguinéo : Opération d'assainissement et de sécurisation lancée – "Des instructions ont été données aux FDS pour davantage renforcer la sécurité" ( Préfète)

À la suite de l'assassinat d'une dame à la gare ferroviaire de Guinguinéo, un événement ayant occasionné une marche pacifique des populations pour réclamer plus de sécurité et des infrastructures, la préfète du département de Guinguinéo, Marième Hann Kouyaté, a initié ce samedi une grande opération de nettoiement au niveau de cette gare.



« Aujourd'hui, nous avons initié une grande opération d'assainissement qui concerne la gare ferroviaire. Malheureusement, ces derniers jours, nous avons connu un événement tragique qui a coûté la vie à une dame qui traversait la gare ferroviaire. Dès lors, nous avons pris des dispositions : des instructions ont été données aux forces de défense et de sécurité pour davantage renforcer la sécurité au niveau de ladite gare, en espérant que la société nationale des chemins de fer, responsable de cette infrastructure, prendra les dispositions nécessaires avec l'accompagnement des plus hautes autorités pour pouvoir relancer ce trafic ferroviaire qui, fut un temps, était une activité qui faisait vivre économiquement Guinguinéo », a-t-elle déclaré.



Parallèlement, la sécurité sera renforcée par des patrouilles et l'amélioration de l'éclairage public. « Le renforcement sécuritaire est actuellement de mise. Nous avons donné des instructions à la brigade de gendarmerie pour un renforcement des patrouilles, aussi bien nocturnes que diurnes, qui se poursuivront jusqu'à nouvel ordre. L'éclairage est un défaut au niveau de la gare ferroviaire, car la nuit, il n'y a aucune sécurité et, comme il y a beaucoup de bâtiments en ruine, cela sert de refuge aux malfaiteurs. Maintenant, provisoirement, nous avons demandé à la société de prendre les dispositions nécessaires pour rétablir la fonctionnalité de l'éclairage existant mais défaillant, avec l'aide de la Senelec », a-t-elle ajouté.



Selon la préfète du département de Guinguinéo, cette activité d'assainissement et de sécurisation sera étendue aux 11 autres communes du département. Concernant le manque d'infrastructures dans le département de Guinguinéo, « Nous portons à l'attention des autorités cette doléance pour que le département puisse être discriminé positivement comme Kaolack et Nioro », a conclu Marième Hann.



Il faut également rappeler qu'un espace public sera aménagé à côté de la gare ferroviaire pour les populations.