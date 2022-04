Garde à vue du journaliste de la 7tv : Le Synpics se mobilise pour la libération du jeune Pape M. Thiam.

La confrontation qui a eu lieu ce jeudi entre Adji Sarr et Khady Ndiaye, la patronne du salon Sweet Beauté n’a pas été sans conséquence pour la presse sénégalaise. En effet, à cette occasion, un jeune journaliste de la télévision privée 7tv a passé un moment trouble avec la gendarmerie.



Le nommé Pape Malick Thiam, assurant la couverture médiatique de cette rencontre judicaire pour la rédaction de la 7tv, finira par etre placé en garde à vue, arrêté et conduit à la brigade de gendarmerie de Thiong où il y est détenu depuis 13h00. Le jeune journaliste a été poursuivi pour outrage à agent public dans l'exercice de ses fonctions.



Mis au courant des échanges de propos entre Pape Malick Thiam et le gendarme, le syndicat professionnel de l’information et de la communication du Sénégal, dans son rôle d’assistance et de soutien des journalistes en exercice de leur profession, se dit mobilisé pour faire recouvrer la liberté au jeune confrère dans les meilleurs délais...