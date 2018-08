Gandiaye : Le pôle "Yakaar ak Jëf" fête les résultats scolaires de la commune.

Les resultats scolaires obtenus cette année à Gandiaye sont exceptionnels. En effet, lors des examens du Bfem et du Baccalauréat, onze mentions bien ont été obtenus, ce qui constitue une première dans les annales de la commune.

Cette avancée s'expliquerait par les cours de renforcement que le pôle Yakaar ak Jëf dirigé par Ousmane Ndiaye organise depuis deux ans à l'intention des élèves.

Selon le professeur Baldé, principal encadreur des élèves et qui a parlé au nom de ses collègues, la moisson de cette année est le fruit d'un travail entamé depuis l'année dernière.

Cette cérémonie a été couplée à une autre qui consitait en la remise de 3,5 tonnes d'engrais aux maraîchers de la commune. Un geste rendu possible grâce à la promptitude du directeur de l'horticulture, Macoumba Diouf, qui est par ailleurs parrain du mouvement...