Ganda : Aliou Sarr remobilise les militants de l'Afp en perspective de la présidentielle de 2019

La venue de Alioune Sarr à Ganda avait un double objectif. Il s'agissait d’abord pour le responsable de l'Alliance des forces de progrès de remobiliser les troupes en perspective de la présidentielle de 2019 et ensuite délivrer le message du secrétaire général Moustapha Niasse à l'endroit des progressistes de la région de Kaffrine. Un message qui n'est rien d'autre qu'appel à l'unisson et à la cohésion dans le parti. Alioune Sarr informe également que le leader de l'Afp invite les militants et responsables du parti à Ngada et Kaffrine en général de consolider les acquis de la coalition Benno bokk yakaar pour assurer une éclatante victoire au candidat Macky Sall dès le premier tour. Ce mega-meeting a vu la participation de plusieurs responsables de Benno de la région de Kaffrine. Ils étaient tous venus réitérer leur compagnonnage avec le président Moustapha Niasse.