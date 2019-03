Gana, PAN et Wagué de retour à Diambars pour le plus grand bonheur des cuisiniers et femmes de ménage

Les Lions se sont entraînés en public ce vendredi, à Diambars (Saly), à la veille du match de la 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, contre le Madagascar. À l'instar de leurs coéquipiers, Pape Alioune Ndiaye, Gana Guèye se sont offerts un bain de foule dans les installations du centre de formation, où ils ont été formés. De quoi réjouir les jeunes académiciens qui "les considèrent comme des modèles" et galopent aujourd’hui sur leurs traces au stade Fodé Wade. Gana, PAN et Moussa Wagué (formé à Aspir) ont fait part de leur immense joie et fierté d’être ici devant tous ses cuisiniers et femmes de ménage, qui ont vu éclore les internationaux sénégalais...