Gana Guèye dissèque le but de Yerry Mina contre le Sénégal au Mondial 2018

À Bata, Gana Guèye a eu l'occasion de livrer son analyse du but du colombien Yerry Fernando Mina González contre le Sénégal, en match comptant pour la troisième journée du groupe H de la Coupe du Monde 2018. D'aucuns estimaient que le milieu d'Everton avait commis au moins une erreur, sur un corner, converti par son nouveau coéquipier en club, en seconde période (74e). Cinq mois après, le joueur formé a Diambars décrypte, avec son oeil "coupable", l'action du but qui élimine le Sénégal; défait sur la plus petite des marges (0-1).