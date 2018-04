Gana Guèye a rejoué avec Everton, tenu en échec par Liverpool (0-0)

Gana Guèye a rejoué avec Everton, samedi, face à Liverpool (0-0). L'international sénégalais avait manqué les matches amicaux du mois de mars et la 32e journée du Championnat d'Angleterre, après une blessure à la cuisse.



De retour dans le groupe d'Everton, le milieu sénégalais est rentré en jeu à la 67ème minute à la place de Rooney. Il a failli donner une passe décisive en fin de rencontre mais la frappe de Tosun a été repoussée par Karius, le gardien des Reds.

Relativement discret par ailleurs, il n'a pas été en mesure d'empêcher son club de concéder un résultat nul contre Liverpool, avec de nombreux cadres ménagés. Sans Firmino au repos, seul Mané était aligné aux côtés de Solanke et Ings dans le trident offensif.

Remplaçant au coup d’envoi, Baye Oumar Niass n’est pas entré en jeu du côté de Everton. L’attaquant sénégalais a assisté au derby de la Mersey sans entrer en jeu et sans même s’échauffer...



Les joueurs de Sam Allardyce, 9e, comptent 41 points à l'issue de cette 33e journée de Premier League.