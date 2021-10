Gamouwaat à Médina Baye / La réponse de Baba Lamine à ceux qui s'autoproclament Baye Niass ou son khalife sur terre : « Danio niémé Yalla »

Le gamouwaat a vécu dans la cité de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass.



Comme à l'accoutumée, les fils et petits-fils de Cheikh Al Islam et les talibés ont encore célébré la naissance du prophète dans la nuit du lundi au mardi.



Une occasion pour Cheikh Baba Lamine Ibrahima Niass de tirer la sonnette d'alarme sur un fait qui a commencé à prendre des proportions inquiétantes.



Et il s’agit des individus qui ne cessent de s'autoproclamer Baye Niass ou son khalife sur terre. La réponse de Baba Lamine sur ce sujet est sans équivoque. " La dimension de Baye Niass est universelle et telle que même si la terre s'autoproclamait Baye Niass, il y aurait des gens qui répondront à sa volonté. Aujourd'hui, ceux qui se permettent de faire une telle déclaration, n'ont aucun respect, aucune considération". Et de marteler en wolof "Danio niémé Yalla... "



Avant de terminer, Baba Lamine a invité ceux qui se disent talibés Baye à respecter scrupuleusement les directives de leurs guides religieux qui les mènent vers la voie divine...