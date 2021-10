En marge du comité régional de développement (CRD) sur l'organisation du Gamou international de Médina Baye, le porte-parole du khalife, Cheikh Mahi Aliou Cissé a rappelé le sens de la tenue de l'événement qui célèbre la naissance du prophète Mouhamed (PSL). Le religieux a relevé une satisfaction dans l'exécution des engagements des services de l’État en direction de l'événement.



Comme l'année dernière, la commémoration se fera dans un contexte de pandémie de la Covid-19 qui, ces derniers jours, observe une tendance baissière. Afin de poursuivre cette voie, le religieux a invité les pèlerins qui doivent rallier la ville sainte de Médina Baye à prendre toutes leurs dispositions pour ne pas propager le virus à couronne.



« Que chaque pèlerin se dise qu'il ne doit pas contracter la Covid-19 et ne doit pas aussi la transmettre », a dit Cheikh Mahi Aliou Cissé. Il a notamment magnifié les efforts de l’État tendant à faciliter l'organisation de l'événement.



Le saint homme a salué les avancées notées dans l'exécution effective des engagements pris lors de la dernière rencontre tenue le 15 septembre dernier. Pour clore son propos, il a prié pour une célébration du Gamou dans l'unité et la concorde et pour une paix durable dans le pays.