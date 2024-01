Gamou du1er Khalife de Touba : "Chacun doit prendre ses responsabilités et jouer son rôle pour la stabilité du pays" (Madické Ndiaye)

Comme à l'accoutumée, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Ibnou Serigne MBACKE Madina résident au quartier Randouléne Nord à Thiès et petit fils de Serigne Moustapha MBACKE 1er Khalife de Serigne Touba a organisé un grand gamou en l'honneur de son grand père. Pour cette 34 ème édition le thème retenu est : "La vie et l'œuvre de Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké". En effet le 1er Khalife de Serigne Touba avait la lourde tâche de hisser haut le flambeau en poursuivant l'œuvre de son père.



Malgré la crise des années 30, le 1er Khalife de Serigne Touba a entamé les travaux de construction de la grande mosquée de Touba, la construction des rails entre Diourbel et Touba sur une distance de 50 km et en moins de 30 ans. Il a écrit beaucoup de recueils dédiés à son vénéré père Serigne Touba. Selon le porte-parole du jour Madické Ndiaye et non moins Dieuwrigne de Serigne Mouhamadou Ĺamine Bara MBACKÉ Ibnou Serigne MBACKE Madina, « c'est Serigne Mahamadou Moustapha qui a organisé le milieu Mouride et la méthode de succession des Khalifes au sein de la confrérie ».



Il a notamment initié un grand modèle de développement socio-économique également et a beaucoup œuvré pour l'expansion des Khassida de son père au nom de l'Islam. Madické Ndiaye renseigne que c'est pour honorer sa mémoire que ce grand Gamou annuel s’est tenu. Une occasion pour revisiter la vie et l'œuvre du fils du Grand Cheikh afin qu'il continue de servir d'exemple aux jeunes générations.

Cependant, Madické Ndiaye en a aussi profité pour lancer un appel pour une présidentielle 2024 apaisée. " Le pouvoir temporel est du domaine de Dieu qui a déjà choisi le futur président du Sénégal. On doit aller vers cette élection avec philosophie et stabilité parce que ce Sénégal que nous partageons nous appartient. Chacun doit prendre ses responsabilités et jouer son rôle pour la stabilité du pays qui dépend de tout un chacun", a-t-il confié.