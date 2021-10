Gamou de Tivaouane : Grande affluence des fidèles musulmans à la cérémonie de clôture du Burd 2021.

De nombreux disciples tidianes et d’autres confréries musulmanes se sont rendus à Tivaouane cette nuit du samedi 16 au dimanche 17 Octobre 2021 pour prendre part à la cérémonie de clôture du Burd à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohamed (PSL).



Dans la splendeur et l'effervescence, les fidèles ont chanté les louanges d’Allah et de son Prophète, sous la direction du Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, représenté.



Le burd est un événement qui annonce la nuit du Maouloud. Mais la particularité cette année, tout comme l'année dernière, c'est qu'après la clôture du Burd, tous les fidèles vont rentrer à leurs domiciles car la cité religieuse, notamment le Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de la célébration du gamou à domicile. Une manière de se prévenir contre la propagation de la pandémie Covid-19...