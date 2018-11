Gamou de Médina Baye : "Les mesures arrêtées lors du dernier CRD mises à exécution" (Gouverneur Sall)

L'extension électrique est presque achevée à Médina Baye et ses environs, à quelques jours du Maouloud et des actions concrètes sont présentement menées. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de la déclaration du gouverneur Al Hassane Sall qui confie également que la correspondance adressée à la Sde aux fins d'établir 300 branchements sociaux, lui a déjà été transmise par le directeur de la Sones.

L'opération de vidange des fosses septiques a également démarré ainsi que le nettoiement et l'assainissement de Médina Baye avec l'appui de l'Unité de coordination et de gestion des déchets. Il en va de même pour les médicaments avec le bon pour la couverture sanitaire qui est déjà disponible. Sur le plan sécuritaire, un important détachement de la brigade mobile d'intervention (GMI) est déjà sur place...