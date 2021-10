Gamou de Médina Baye 2021 : Baye Ciss présente son nouveau livre intitulé « Programme pour le développement de la région de Kaolack 2022-2027 »

C'est un livre de 500 pages en guise de contribution pour le développement de la région de Kaolack, plus particulièrement de la ville de Mbossé (Commune de Kaolack).



Intitulé "Programme pour le développement de la région de Kaolack 2022-2027, le livre est axé sur 08 programmes élaborés comme suit : Renforcement des capacités financières et techniques, Assainissement et équipement de la commune, Promotion des activités agricoles, Aménagement des services sociaux de base, programme d'appui à la promotion du tourisme, Développement de l'industrie et des infrastructures etc...



Le programme pour le développement de la région de Kaolack ( 2022-2027) ainsi défini, vise à augmenter fortement le budget de la commune de Kaolack en le faisant passer de 3 milliards à plus de 10 milliards en 2027.