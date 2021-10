Gamou de Médina Baye : 12 personnes blessées dans neuf accidents de la route. (Sapeurs-pompiers)

La brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kaolack (centre) a annoncé mardi avoir dénombré 12 blessés dans neuf accidents de la circulation survenus lors du gamou de Médina Baye.





‘’Cette année, nous avons effectué 24 sorties dont neuf pour des accidents de la circulation, sans aucune perte en vie humaine’’, a déclaré à l’APS le lieutenant Mouhameth Charlemagne Sonko.



Douze personnes ont été blessées dans ces accidents de la route, a-t-il indiqué, annonçant la mort d’une personne survenue à la suite d’un malaise, au poste de santé de Médina Baye.



Pour la sécurité des pèlerins au gamou de Médina Baye, la brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kaolack a mobilisé 86 agents, six ambulances et deux véhicules d’incendie et de secours, selon M. Sonko.