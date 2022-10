Gamou chez les Thiantacounes : pour Serigne Saliou Thioune, l'Islam est la clé de la résolution des violences...

À l'occasion de la nuit du prophète Mohamed (Psl), Serigne Saliou Ndigël Thioune, Khalife général des Thiantacounes, perpétue le legs de son défunt père à Mermoz Touba Ndiouroul, ancienne piste. Ainsi, il rappelle les débuts de ce traditionnel Gamou consistant à psalmodier des Qasidas et à lire le Saint Coran. Le marabout affirme que ce legs de son défunt a été donné par Serigne Saliou Mbacké, qui avait dit à Serigne Cheikh Béthio Thioune d’initier le Gamou à Dakar ce qui continue jamais présent. Un Gamou où on égorgeait un bœuf et distribuait du café. « On doit retourner vers l'islam, le pratiquer, ne pas prôner la violence et si on le fait, la paix sociale du pays régnera... », a déclaré le Khalife des Thiantacounes, Serigne Saliou Thioune.





Il terminera par appeler tous les fidèles Mourides aux champs de Khelcom surtout les Thiantacounes.