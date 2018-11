Gamou à Médina Baye : "Rahma" perpétue la tradition.

Loin des sphères politiques et des considérations partisanes, le mouvement "Rahma" dévoile son aspect religieux à travers une visite de courtoisie organisée ce vendredi auprès des foyers religieux de Léona Niassène et de Médina Baye. L'ambassadeur itinérant et sa délégation ont tour à tour rendu visite à plusieurs guides religieux de Médina Baye avant de se rendre chez le Khalife de Léona Niassène. Sur place des prières ont été formulées par le Khalife pour le bon déroulement du maouloud et pour un Sénégal de paix.