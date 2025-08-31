Gamou Tivaouane: saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation( service régional).

En prélude au gamou de Tivaouane, le service régional du commerce de Thiès, sous les directives de son chef de service, le commissaire aux enquêtes économiques principales, Khadim Ndiaye, a procédé à une saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation.

Cette saisie fait suite au " déploiement impressionnant d'éléments mais aussi de moyens logistics qui a permis de faire un maillage total du département pour retirer des circuits de distribution tous les produits dont l'usage peut être dangereux pour la santé du consommateur", a informé M. Ndiaye.

" Et nous avons été appuyés dans cette mission par les volontaires de la consommation qui ont été à pied d’œuvre aux côtés des éléments du service du commerce, ce qui nous a valu cette saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation retirés dans divers secteurs d'activités économiques mais également au niveau de tous les stades de commerce", a-t-il renchéri.

Ainsi, les marchandises saisies sont composées de produits non alimentaires dont la peinture d'une quantité équivalent à 3,5 tonnes et toutes sortes de produits alimentaires( bouillons, boissons, condiments, jus etc)...