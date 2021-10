Gamou Tivaouane / Hady Sy (Président mouvement Tann) : « Nous sommes satisfaits du président Macky Sall et de son ministre de l'intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome »

Le président du mouvement Tivaouane And Ndjoukel Ci Ngor, par ailleurs membre de la famille religieuse de El Hadj Malick Sy a exprimé la satisfaction de la cité religieuse de Tivaouane à l'endroit du président Macky Sall et de son ministre de l'intérieur.



Selon le religieux doublé d'acteur politique, le président Macky Sall a toujours répondu en première ligne à l'appel de la cité religieuse. Ce qui n'est pas à négliger.



"Certes nous n'avons pas célébré le gamou depuis deux ans comme cela se faisait les années précédentes, mais le président Macky Sall a tenu à déployer une délégation auprès du Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour. C'est qui est une marque de considération du chef de l’État vis à vis de la famille de El Hadj Malick Sy. C'est pourquoi nous lui réaffirmons toute notre satisfaction pour ce qu'il a fait pour Tivaouane ainsi que toutes les familles religieuses du pays", a laissé entendre le religieux.



Par ailleurs, Serigne Hady Sy assimile ces félicitations au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Félix Antoine Diome qui selon lui a déployé tous les moyens et efforts pour aller à l'écoute de toutes familles religieuses confondues du pays afin d'assurer une meilleure organisation du gamou...