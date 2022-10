Lors de la 143 ème édition de la célébration de la naissance du Prophète (PSL) à Thiénaba Seck, le Président, Macky Sall a envoyé une forte délégation dirigée par le ministre des sports, Yankhoba Diattara et du ministre de l'artisanat, Docteur Pape Amadou Ndiaye. Qui a rappelé la place de cette cité religieuse dans l'Islam au Sénégal.



"Nous sommes convaincus que vous (le Khalife) êtes sur la voix que Amary Ndack Seck votre père a tracée pour la bonne marche de la religion dans ce pays. Le ministre de l'artisanat, Pape Amadou Ndiaye, a également sollicité des prières pour la réussite des projets du Président Macky Sall. Surtout que nul n'ignore vos relations avant qu'il soit Président de la République", dira-t-il.



Le Docteur Pape Amadou Ndiaye a également rappelé les tensions notées dans la sous région et qui menacent la stabilité des pays de l'Afrique de l'Ouest. "Nous sollicitons des prières auprès de vous pour renforcer cette stabilité et cette paix sociale au Sénégal. Car ce n'est que dans la paix que nous pouvons atteindre nos objectifs", a-t-il fait savoir.



La crise Russo-ukrainienne n'est pas en reste. "Nous sollicitons aussi vos prières pour que cet hivernage soit bénéfique, notamment face à cette crise Russo-ukrainienne qui secoue le monde entier", dira-t-il.



À rappeler que cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, du Préfet de Thiès, Moussa Diagne et du sous-préfet, Ousmane Ly.