Gamou Thiénaba 2020 / Abdou Karim Sall : « Le Président de la République sollicite vos prières pour la stabilité et la paix mais aussi contre le coronavirus »

La traditionnelle cérémonie officielle de la 141 ème édition du gamou de Thiénaba Seck s'est déroulée à l'esplanade du "pencc" de Amary Ndack Seck.



Le ministre de l'environnement, Abdou Karim Sall, accompagné d'une forte délégation a délivré le message du Président de la République en ces termes : "le Président Macky Sall réitère son affection et son amitié au Khalife Abdou Rahim Seck et à la famille Seck".



Au delà, dira-t-il, "le Président de la République sollicite vos prières pour la stabilité et la paix, mais aussi contre le coronavirus".