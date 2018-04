Gamou / Taïba Niassène : la délégation du président Pape Diop a été reçue par les guides religieux

Venue représenter le président Pape Diop, à l'occasion de la journée commémorant la naissance de Baye Niass, la délégation de Bok Gis Gis composée de responsables politiques de Nioro, Taïba Niassène, Latmingué etc, a rencontré les autorités religieuses de ladite cité. « Nous sommes venus représenter le président Pape Diop. Vous n'êtes pas sans savoir que notre leader se considère comme un membre de la famille de Baye après avoir noué une relation fraternelle avec les fils et petits fils de Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass », a informé le responsable politique de Bok Gis Gis à Latmingué, Serigne Momar Sokhna.

« Nous avons rencontré les chefs religieux de Taïba Niassène dont l'imam de la grande mosquée. Et l'objectif premier est d'apporter notre « ziar » et de recueillir les bénédictions de ces derniers au profit de notre candidat en 2019. Ceci étant fait, nous comptons poursuivre nos visites afin de rencontrer tous les autres guides religieux. Comme vous le savez, le président Pape Diop a des ambitions pour notre pays, alors il a besoin de prières pour arriver à bon port. Grâce à Dieu, nous venons de réussir ce pari... »