Gamou Nigéria 2022 : Des millions de talibés ont pris d'assaut Zamfara et Kano (images).

La naissance de Baye Niass est célébrée aujourd'hui au Nigéria, plus précisément à Zamfara et Kano.



Et selon les officiels, plus de 7 millions de talibés prennent actuellement part au Gamou de Kano présidé par Mouhamadou Khalifa Niass. Et le même nombre ou plus est aussi présent au Gamou de Zamfara.



Le Gamou de Zamfara est ainsi présidé par le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass. Beaucoup d'officiels ont également rallié les lieux dont le représentant du khalife général de Baye Niass au Nigéria, l'ex roi de Kano, Mouhamed Sanoussi...